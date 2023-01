Sicurezza stradale lungo la Nuova Estense, controlli e una denuncia

Ieri notte i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale, allo scopo di garantire la sicurezza degli utenti della strada, sanzionando le condotte di guida più pericolose.

Poco dopo la mezzanotte, nel corso dei controlli effettuati lungo la Statale 12 (Nuova Estense) in Località Torre Maina, il conducente di un’autovettura è apparso agli operanti in evidente stato di ebrezza. L’uomo, che si è rifiutato di effettuare l’accertamento con etilomento, è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e rifiuto di sottoporsi al test. La patente gli è stata immediatamente ritirata per la sospensione.

Questi servizi rientrano in una più ampia pianificazione predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena ed attuata attraverso i Nuclei Operativi e Radiomobile delle quattro Compagnie, dotati di etilometro con il concorso delle 41 Tenenze e Stazioni dislocate sul territorio provinciale.