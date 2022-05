Serate troppo movimentate vicino alle "Pascoli", controlli straordinari della Polizia

Nella serata di mercoledì è stato effettuato un servizio straordinario del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Polizia Sassuolo, insieme ad una pattuglia della Polizia locale con l'unità cinofila antidroga e avvalendosi del contributo di equipaggi del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia.

Il servizio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa con particolare attenzione ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, ha interessato una zona centrale circostante alla Scuola Primaria “Pascoli”, in via Mazzini, laddove sono soliti radunarsi gruppi di ragazzi spesso oggetto di segnalazioni di privati cittadini per disturbo alla quiete pubblica nelle ore serali.

I controlli sono proseguiti nei parchi cittadini più frequentati anche fino a tarda ora e che sono anch’essi abituale ritrovo di popolazione giovanile (Parco Amico, Parco Fossetta, Parco Tricolore, Parco Ducale).

Numerosi i posti di controllo lungo le arterie principali della viabilità cittadina. Sono state 44 le persone complessivamente identificate su strada, di cui 15 di nazionalità straniera e 18 gli autoveicoli fermati ai posti di controllo. Le verifiche non hanno evidenziato irregolarità o fatti rilevanti per la sicurezza pubblica. I servizi integrati proseguiranno nelle prossime settimane e in diverse fasce orarie.