Controlli più intensi sui mezzi pesanti: sanzioni e fermi a Formigine e Fiorano Modenese

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Continua l'attività di controllo sui mezzi pesanti che le Polizie Locali di Formigine e di Fiorano Modenese stanno da tempo conducendo, anche in forma congiunta in considerazione delle tratte che gli autocarri, diretti o provenienti alle attività produttive del nostro territorio, percorrono.

Nei giorni scorsi le pattuglie dei due Comuni hanno controllato diversi autocarri; contestando ai conducenti due violazioni per irregolarità sui dispositivi dei veicoli: una per pneumatici con battistrada eccessivamente usurato e la seconda per il parabrezza con evidenti crepe e rotture.

Una terza sanzione è stata contestata per mancanza della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) perché mai conseguita. Il veicolo trasportava per conto terzi materiale ceramico ed era in transito su strada ad alto scorrimento. Oltre alla sanzione pecuniaria, è stato applicato il fermo del veicolo per 60 giorni. Il conducente ha inizialmente dichiarato di utilizzare il mezzo solamente in area privata (e quindi la condotta oggetto del controllo sarebbe stata assolutamente occasionale); ma l'analisi del cronotachigrafo ha evidenziato che negli ultimi giorni aveva percorso più di 200 km al giorno. Ricordiamo che la Carta di Qualificazione del Conducente è abilitazione necessaria ai conducenti che trasportano merci o persone su strada. La devono avere tutti i conducenti che guidano professionalmente veicoli adibiti al trasporto di merci superiori a 3,5 t e per trasporto di persone oltre i 9 posti. È di fatto la patente che chi svolge attività di conducente di veicoli pesanti deve avere e che garantisce il possesso delle conoscenze necessarie per l'attività di autotrasportatore.

Accertamenti sono stati avviati anche su un altro mezzo pesante che risultava, al momento del controllo, privo dell'assicurazione.

Un altro veicolo è stato accompagnato a pesare il carico per verificare che fosse compatibile con la portata massima come da Carta di Circolazione; in questo caso il controllo è risultato regolare. Il rispetto della portata è quello che garantisce, per esempio, che i sistemi di frenata possano agire in modo efficace in caso di necessità.