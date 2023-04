Lavori per il Pnrr, primi cantieri regolari nel modenese. Ispezioni per 40 imprese

Dal gennaio scorso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ha disposto capillarmente in tutta la provincia una serie di controlli mirati alle attività economiche coinvolte per la realizzazione di progetti finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le lezioni apprese nell’ambito della ricostruzione post-sisma, che in passato avevano già consentito di scongiurare pervasive infiltrazioni della criminalità organizzata, impongono di prestare sempre la massima attenzione vista la grande mole di investimenti pubblici che sta iniziando a dispiegare i propri efffetti anche sul nostro territorio.

I controlli vengono eseguiti dalle Tenenze e dalle Stazioni Carabinieri, nell’ambito di una pianificazione strategica che coinvolge anche i comparti di Specialità dell’Arma, per le materie di rispettiva competenza.

Le attività ispettive mirano a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale della provincia, aggiungendosi alla tutela preventiva già assicurata dalle interdittive antimafia, cui si perviene grazie all’attività di coordinamento assicurato dalla Prefettura di Modena.

Dal mese di gennaio, infatti, sono state oltre 40 le imprese controllate per lavori appaltati, già avviati e in corso di realizzazione. Non sono state rilevate irregolarità e continuerà ad essere cruciale la sinergia con le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti, per favorire comunicazioni immediate e complete.

Tanti cantieri in via di attivazione

Molteplici risultano i progetti che usufruiranno in provincia dei fondi europei, per importi considerevoli e che coinvolgeranno numerose imprese modenesi. La maggioranza degli interventi sono rivolti alla ristrutturazione e all’adeguamento, sia sismico sia energetico degli edifici pubblici, nonché alla messa in sicurezza e all’implementazione delle viabilità cittadine.

L’oggetto delle iniziative economiche è prevalentemente costituito da strutture destinate ai fini ludico-ricreativi e da edifici scolastici, soprattutto scuole dell’infanzia; in questo senso, è prevista anche la realizzazione di nuovi plessi, con conseguente potenziamento dell’offerta dei servizi.

Numerosi anche i progetti che riguardano l’implementazione e l’estensione delle piattaforme d’identità digitale, volte a consentire una maggiore fruibilità per i cittadini dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Le attività di controllo sono state estese, dalla verifica delle aziende, ai singoli lavoratori, con riferimento ai sistemi di igiene e sicurezza adottati nei luoghi di lavoro, sino a orientare le ispezioni alle altre ditte eventualmente operanti nei cantieri.