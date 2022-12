Controlli "alto impatto" ai Giardini Ducali di Modena, due denunce

Il Parco Ducale di Modena torna ad essere osservato speciale. Nella serata del 1 dicembre, fino a tarda notte, nell’ambito dell’Operazione “Alto Impatto” è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona Tempio ed in particolare proprio all'interno dei Giardini, dove si è proceduto alla chiusura di tutti i varchi di ingresso per consentire l’identificazione delle persone presenti.

I servizi hanno avuto come focus la prevenzione e contrasto del crimine diffuso con particolare riferimento ai reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il dispositivo diretto dal Dirigente delle Volanti si è avvalso di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale”, due pattuglie della Polizia locale è di un’unità cinofila della Guardia di Finanza. Sono state controllate 57 persone, 25 delle quali straniere e 9 veicoli.

L’attività operativa ha permesso di rintracciare e denunciare un cittadino straniero di anni 29 irregolare sul territorio e già destinatario dell’Avviso Orale emesso dal Questore di Modena, nonché sottoposto all’obbligo di firma. Al vaglio dell’ufficio immigrazione la posizione dello straniero per avviare le pratiche di espulsione.

Inoltre, un cittadino italiano di anni 31 è stato deferito in stato di libertà per il reato di porto d’armi e oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un cutter.