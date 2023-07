Controlli nelle piazze del centro e nei locali, 78 persone identificate

Un altro servizio straordinario anticrimine, iniziato in serata e protrattosi fino a tarda notte, ha interessato ieri il centro cittadino. L’attività, diretta dalla Questura di Modena, ha visto - in ausilio a pattuglie della Squadra Volante - la Polizia Locale ed il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato ed è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada e contro la persona, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, nonché ad un attento monitoraggio delle aggregazioni giovanili moleste, che si ritrovano nel centro città.

Il dispositivo ha presidiato, anche con pattugliamenti appiedati, in particolare il centro storico a partire da via Emilia Centro, via Campanella, piazza Matteotti e piazza Mazzini fino a Largo Aldo Moro, per poi spostarsi nelle vie limitrofe, includendo anche via Crispi.

Nel corso del servizio si è proceduto ad effettuare verifiche, estese agli avventori, a quattro esercizi commerciali, che insistono nella zona oggetto dei controlli. Presso un bar del centro storico, è stata rilevata la mancata presenza della persona preposta alla conduzione dell’attività, per cui la Polizia Locale procederà alla prevista contestazione. In un altro locale, è stato identificato un cittadino straniero, di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Lo stesso è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che vagliata la sua posizione, ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione.

Alle ore 20.10, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta, in ausilio ai Militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, in quanto era stata segnalata una lite tra due persone. Uno dei due si è dato alla fuga alla vista della Polizia, l’altro – un giovane straniero di 23 anni - è stato fermato e trovato in possesso di un paio di forbici. Il ragazzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Privo di documenti di riconoscimento al seguito, lo stesso è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.

Nella serata sono state complessivamente identificate 78 persone. I controlli anticrimine proseguiranno nei prossimi giorni in diversi quadranti ed interesseranno varie zone della città.