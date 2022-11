Controlli in città, quattro persone denunciate dalla Polizia

Controlli straordinari anticrimine in città anche ieri sera fino a tarda notte. Il dispositivo interforze, composto da pattuglie della Squadra Volante, da una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e da personale della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha svolto una mirata attività di prevenzione e repressione dei reati, in particolare di quelli predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina in zona Crocetta/Stazione FS.

Sono state battute, anche con pattugliamenti appiedati, via Canaletto, Via Gramsci, via Nonatolana, il parco XXII Aprile, il palazzo RNord, il cavalcavia Mazzoni, da una parte fino alla Stazione Ferroviaria, ricomprendendo via Crispi e aree limitrofe, dall’altra fino al quartiere Torrenova.

Un cittadino italiano di 40 anni è stato denunciato per inosservanza delle prescrizioni dell’Avviso Orale, che prevede il divieto di possedere dispositivi di comunicazione. Il cellulare, trovato nelle sue disponibilità durante il controllo, è stato sottoposto a sequestro.

Un cittadino straniero di 31 anni è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri, in quanto sprovvisto al momento del controllo di documenti attestanti la sua identità.

Nel pomeriggio, la Squadra Volante ha denunciato anche due donne di nazionalità straniera, rispettivamente di 28 e 31 anni, per il reato di tentato furto aggravato di generi alimentari, per un valore di 585 euro, ai danni di un esercizio commerciale.

All’esito dell’attività sono state identificate 71 persone e controllate 53 autovetture nel corso di posti di controllo ad hoc per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalle principali arterie stradali della zona interessata dal servizio.