Liti e risse, chiuso un locale in centro. Proseguono i controlli notturni

Nell’arco dell’intera settimana sono stati svolti servizi rafforzati di controllo del territorio a Modena, da ultimo quello interforze di ieri, diretto dal Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, che ha visto l'intervento anche della Squadra Amministrativa della Questura, di personale del Posto di Polizia Ferroviaria, di una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia locale di Modena. Le attività operative sono iniziate nella serata per protrarsi fino a tarda notte.

Interessato dapprima il centro storico con pattugliamenti appiedati, quindi la zona Tempio e la stessa Stazione Ferroviaria, presso la quale sono stati controllati i passeggeri di diversi treni regionali in arrivo. Il dispositivo, infine, ha effettuato verifiche presso alcuni esercizi pubblici e locali di intrattenimento del centro cittadino e della prima periferia (bar, discoteche e circoli privati). Riscontrati principalmente aspetti amministrativi quali licenze, autorizzazioni, rispetto delle prescrizioni di sicurezza e in materia di somministrazione di alcolici, capienze, a cui si è aggiunta un’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Controllati gli addetti alla sicurezza e a campione numerosi giovani avventori, anche nelle aree destinate a parcheggio. Un bar è stato sanzionato per mancata esposizione dei prezzi; 152 le persone complessivamente identificate.

In settimana, il Questore di Modena ha disposto la sospensione temporanea della licenza nei confronti del titolare di un esercizio pubblico del centro, risultato assiduamente frequentato da persone con precedenti penali e di Polizia e che negli ultimi mesi è stato teatro di numerose liti e risse che hanno determinato l’intervento di pattuglie delle forze dell’ordine.

Programmati servizi anticrimine anche nel weekend e nelle prossime settimane.