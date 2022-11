Controllo straordinario in zona Tempio e Gramsci, 241 persone identificate

Nella mattinata di ieri è stato organizzato un servizio straordinario anticrimine, cui hanno concorso pattuglie della Squadra Volante, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Locale, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

I controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, nonché dei reati connessi ad aggregazioni giovanili moleste, hanno interessato le zone Tempio e Gramsci e tutta l’area che insiste sul Parco Novi Sad. Massima attenzione è stata posta a viale Crispi, via Nicolò dell’Abate, piazzale Natale Bruni, via Mazzoni e l’omonimo cavalcavia, via Ganaceto, viale Gramsci e strade limitrofe.

Piazza Dante e la Stazione Ferroviaria, comprese le pertinenze, sono state presidiate da personale del Posto di Polizia Ferroviaria, che ha svolto capillari controlli anche a bordo treno.

Nel corso dell’attività, sono stati predisposti posti di controllo lungo via Montecuccoli, viale Monte Kosica e via Nonantolana, al fine di monitorare i flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città. Effettate verifiche, estese agli avventori, anche presso tre esercizi pubblici in viale Gramsci e via Ganaceto.

Sono state 241 le persone complessivamente identificate, di cui 79 cittadini stranieri, e 48 i veicoli controllati.