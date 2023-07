Controlli di polizia nelle autoscuole, emergono irregolarità a Carpi

Tra le molteplici attività della Polizia di Stato nel settore del controllo della sicurezza della circolazione stradale, affidata alla specialità della Polizia Stradale, oltre alle attività di controllo “su strada”, assumono un importante rilievo anche i controlli che vengono eseguiti alle attività professionali e agli esercizi pubblici connessi, quali autoriparatori, agenzie di pratiche auto ed autoscuole, incaricati di svolgere rilevanti compiti proprio ai fini della sicurezza stradale.

In tale ambito la Polizia Stradale effettua regolari controlli su dette attività per verificare il rispetto delle specifiche normative di settore. Ad esempio, frequentemente vengono sottoposte a controllo le Autoscuole presso cui vengono svolti i corsi per il recupero dei punti della patente di guida, persi a seguito di violazioni del codice della Strada; personale della Squadra P.G. della Sezione Polizia Stradale di Modena, pertanto, dopo aver acquisito presso l’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. date, orari e modalità di svolgimento dei suddetti corsi, nel trimestre aprile-giugno ha effettuato controlli mensili presso diverse autoscuole durante tali corsi, che non hanno evidenziato anomalie.

Nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi presso un’autoscuola dell’area di Carpi, invece, si sono evidenziate diverse irregolarità nella compilazione dei registri di iscrizione e di frequenza dei canditati ai corsi di recupero punti per la patente dei mezzi pesanti.

Le infrazioni accertate hanno comportato la segnalazione alla Provincia di Modena, ente che rilascia l’autorizzazione per tale tipologia di attività, che provvederà ai successivi adempimenti di carattere amministrativo.