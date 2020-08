Controlli di polizia a Carpi, denunciato uno straniero irregolare

Nelle giornate del 1° e del 4 agosto 2020, la Polizia di Stato di Carpi e la Polizia Locale dell'Unione Terre d’Argine hanno effettuato un servizio di Controllo Integrato del Territorio a Carpi. Nel corso dell’attività, ove sono state impiegate anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, sono state identificate 180 persone e controllati 33 veicoli.

Sono state anche effettuate verifiche, estese agli avventori, all’interno di 7 esercizi pubblici. Lungo le principali arterie stradali sono stati effettuati posti di blocco per il controllo dei veicoli in entrata ed uscita dal comune.

Due cittadini stranieri sono stati sanzionati e segnalati alla locale Prefettura perché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish, per uso personale. Un altro cittadino straniero, pluripregiudicato, è stato invece deferito alla Autorità Giudiziaria in quanto soggiornante illegalmente sul territorio nazionale.