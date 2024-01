Controlli straordinari del territorio a Carpi, 65 identificati. Un uomo in carcere

Prosegue l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati a Carpi nell’ottica di una maggiore e capillare presenza delle pattuglie sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Carpi, con il supporto di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in centro storico e nella zona della Stazione Ferroviaria.

Sono stati effettuati pattugliamenti, anche appiedati, a partire da Piazza Martiri, Corso Alberto Pio, Corso Roma e Viale Berengario fino a piazza Garibaldi e piazzale Marconi e verifiche, estese agli avventori presso alcuni esercizi commerciali. Controlli anche nella zona che insiste sul piazzale delle Piscine e in via Remesina interna. Il dispositivo si è poi spostato presso il parco della Resistenza e il parco delle Rimembranze.

Con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, inoltre, sono stati effettuati posti di controllo lungo via Nuova Ponente per verificare il flusso di autovetture in entrata e in uscita. Nell’ambito del servizio si è proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari e alla contestuale traduzione in carcere di un cittadino straniero di 40 anni per reati in materia di stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 65 persone, di cui 28 di nazionalità straniera, e controllati 25 veicoli.