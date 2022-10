Carpi, serata di controlli dopo la riunione in Prefettura

Ieri sera è stato eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Carpi, che rientra nell’operazione “Alto Impatto”. In campo le pattuglie del Commissariato di Polizia di Carpi con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia e della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine

Particolare attenzione è stata rivolta ai principali parchi cittadini con il controllo del parco Vittime delle Mafie, Rimembranze, parco via Lugli, Resistenza e di via Piola Interna. Contestualmente sono stati svolti controlli amministrativi presso 8 esercizi pubblici nel centro città, a partire da Corso Fanti, a Via Giuseppe Rocca e via Dallai.

Sono state complessivamente indentificate 65 persone di cui 28 di nazionalità straniera e 25 sono stati i veicoli controllati.

Nell’ambito dei servizi si è proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura degli arresti domiciliari a carico di un 40enne straniero per reati in materia di droga: l'uomo è stato condotto in carcere come disposto dal giudice,

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni, anche in attuazione di quanto deliberato ieri mattina in sede di Comitato Provinciale ordine e sicurezza pubblica.