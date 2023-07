Pattuglie nei parchi e nelle zone a rischio di Carpi, 81 identificati

Nel pomeriggio di ieri il personale del Commissariato di Carpi, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna”, ha eseguito una serie di controlli anticrimine a Carpi. L’attività rientra in una più ampia pianificazione dei servizi di controllo del territorio, predisposta dalla Questura, denominata “Alto Impatto”, che ha come obiettivi la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, i reati predatori in danno di persone, abitazioni e attività economiche, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina.

Impiegati gli operatori del Commissariato di Carpi, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale” ed il concorso di un equipaggio della Polizia Locale - Unione Terre D’Argine di Carpi.

Nell’ambito del servizio, si effettuavano vari passaggi per le vie del centro storico, parchi pubblici e stazione ferroviaria, nello specifico venivano controllati Parco delle Rimembranze, Parco Pertini, Parchetto di Via Fassi, Piazzale piscine, Parco Via Benassi, Stazione Ferrovie dello Stato, Parco Giustini Fortunato, Parco teatro comunale, Parco via De Amicis, Parco viale Dei Cipressi.

Il pattugliamento è proseguito con posti di controllo presso le principali arterie cittadine. Complessivamente sono state identificate 81 persone, di cui 22 stranieri e controllati 32 veicoli. Sono stati effettuati controlli amministrativi a due esercizi commerciali, senza rilevare particolari criticità.