Controllo straordinario a Carpi, sanzionato un albergatore

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi hanno svolto questa mattina un servizio straordinario anticrimine mirato al centro cittadino e alle aree verdi, in particolare, i parchi della Cappuccina, delle Rimembranze e Martiri delle Foibe, ed esteso anche alle zone limitrofe.

L’attività, finalizzata al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, ha visto l’impiego di pattuglie della Squadra Volante, con il rinforzo di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di personale della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

Nel corso del servizio sono state effettuate verifiche presso una struttura ricettiva, alle porte del centro, dove è stata riscontrata la presenza di un affittuario con un contratto non registrato. Per tale motivo, il titolare dell’attività verrà segnalato all’Agenzia delle Entrate per l’irrogazione delle sanzioni previste.

Sono stati effettuati anche posti di controllo lungo le principali arterie cittadine. Identificate in strada complessivamente 60 persone e controllati 40 veicoli.