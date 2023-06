Controlli straordinari in zona stazione, 125 persone identificate

La Squadra Volante ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore di Modena, con l’ausilio della Polizia Locale ed il rinforzo di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, che si è protratto fino a tarda ora la scorsa notte.

Il dispositivo ha presidiato, in particolare, i portici di viale Crispi, via Nicolò dell’Abate, via Mazzoni e piazza Dante, compresa la Stazione Ferroviaria, con passaggi automontati, soste e pattugliamenti appiedati. I controlli mirati hanno interessato sia i pedoni che i veicoli in transito. Successivamente, le pattuglie si sono portate nell’area del parco Novi Sad, fino a via Fabriani, viale Storchi e via Berengario. Sono stati predisposti posti di controllo su strada sia veicolari che appiedati lungo Montecuccoli.

Detti controlli sono stati preceduti da un altro servizio straordinario, in orario pomeridiano, volto a potenziare l’attività di prevenzione e presidio del territorio in città. I pattugliamenti hanno interessato dapprima la zona di via Emilia Ovest, quindi tutta la zona Tempio, da via Fabriani, e piazzale Natale Bruni, fino a viale Caduti in Guerra, via Montecuccoli e viale Monte Kosica. Il dispositivo si è poi spostato nell’area che insiste sul parco Pertini.

Diversi i posti di controllo per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città, predisposti lungo le principali arterie cittadine.

Complessivamente sono state 125 le persone identificate, di cui 46 straniere e 48 gli automezzi controllati. Elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada.