Droga e immigrazione irregolare, ancora un controllo a tappeto del parco Pertini e dei viali

Nel primo pomeriggio di ieri e fino a tarda notte, si è svolto un controllo congiunto del personale della Questura di Modena e della Polizia Locale con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. Gli agenti hanno battuto l’intera zona che insiste sul Parco Pertini e le vie limitrofe, a partire da Viale Martiri della Libertà, viale Muratori, viale Fabrizi, largo Garibaldi fino a via Gallucci. Tutta l’area è stata interessata da numerosi passaggi con pattugliamenti anche appiedati.

Alle ore 23.40, proprio all’interno del Parco Pertini, gli agenti hanno notato un giovane in sella ad una bicicletta, che alla vista della Polizia si è dato a precipitosa fuga come per eludere il controllo. Prontamente raggiunto e fermato in via Barbieri dagli agenti, il 18enne italiano è stato trovato in possesso di 2,29 grammi di hashish e 0,49 grammi di cocaina nascosti in una tasca del giubbotto.

Nella mattinata di ieri, la Squadra Volante ha invece denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri di età compresa tra i 35 e i 42 anni - due di nazionalità marocchina e un tunisino - per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. I tre uomini sono stati fermati in via Divisione Acqui per un controllo; poiché privi di documenti di riconoscimento al seguito, sono stati sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici e posti a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertatane la presenza irregolare in Italia, ha emesso nei loro confronti decreto di espulsione del Prefetto e conseguente Ordine del Questore a lasciare il territorio.

Complessivamente, nella giornata di ieri sono stati controllate 96 persone, di cui 35 cittadini stranieri.