Servizio antiprostituzione in zona RNord, controllate quattro donne

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Modena e gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito un servizio coordinato finalizzato alla repressione di reati connessi allo sfruttamento della prostituzione. I controlli si sono incentrati, soprattutto, nella zona del complesso residenziale RNord, non tralasciando aree sensibili del Comune.

La situazione delle donne che da anni esercitano la loro attività presso il condominio di via Attiraglio è nota ai più e ormai per così dire "consolidata", mentre il fenomeno della prostituzione in strada si dipana a fasi alterne. Il covid ha ovviamente comportato un battuta di arresto anche per questo genere di attività, ma negli ultimi mesi la presenza di giovani straniere è tornata a farsi sentire, in particolare proprio nelle zone della Sacca, tra cui via Finzi.

Durante il servizio notturno sono state controllate 4 prostitute la cui posizione è al vaglio delle autorità.