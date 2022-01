Controlli in Provincia: 2 arresti per spaccio e uno per documenti d’identità falsi

Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 44enne, per possesso di documenti d’identità falsi.

Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio in un parco cittadino, all’atto dell’identificazione, ha mostrato ai Carabinieri la carta d’identità e la patente di guida rilasciati all’estero. Le successive verifiche effettuate dai militari sui due documenti forniti dalla persona controllata hanno confermato la non genuinità.

Nuovi controlli al Parco Novisad

Ieri, nella tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso dei controlli serali nelle piazze del Capoluogo più esposte a fenomeni di degrado e spaccio di sostanze stupefacenti, vigilando nella Piazza Novisad, hanno individuato due giovani il cui atteggiamento ha destato sospetti negli operatori. Sottoposti a controllo, i due, rispettivamente di 26 e 27 anni, sono stati trovati in possesso di quasi 100 gr. di hashish, una dose di cocaina e 170 euro in contanti. I due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per essere condotti, nella giornata di domani, davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

A Carpi, Maranello e Formigine, dove i locali Comandi Arma hanno effettuato contemporanei analoghi servizi di controllo, i militari hanno identificato e controllato quattro giovani trovati in possesso di piccole dosi di sostanze stupefacenti, procedendo alla loro segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.