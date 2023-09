Blitz nel condominio RNord, passati al setaccio gli spazi comuni e 26 appartamenti

Il complesso residenziale RNord è tornato al centro dei controlli interforze, dopo i controlli del 30 agosto, come deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e definito nel Tavolo tecnico di ieri. Oggi, coordinato dal Commissario Cestari delle Volanti, è andato in scena un blitz che ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato insieme ai militari della Guardia di Finanza ed all'unità cinofila antidroga, oltre a più equipaggi della Polizia Locale. Intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.

Obiettivo era quello di contrastare il degrado urbano e, in particolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina. E' noto infatti che, nonostante i tanti sforzi di riqualificazione che si sono succeduti nei decenni e in barba alla presenza di un ufficio della Polizia Locale, i due grandi palazzi di via Canaletto continuano ad offrire rifugio a sbandati e spacciatori, oltre ad ospitare attività di prostituzione.

Nel corso del servizio sono stati controllati i singoli appartamenti e tutti gli spazi comuni, comprese cantine, sottotetti e garage. Una speciale “task force” composta da agenti della Guardia di Finanza e della Polizia Locale ha provveduto a riscontrare il controllo anagrafico dei residenti.

Le verifiche, che hanno riguardato 26 appartamenti e la relativa regolarità delle conduzioni, locazioni e sub locazioni in atto, è stato esteso con successivi accertamenti specialistici del Comune anche alle condizioni di abitabilità dei luoghi senza rilevare occupazioni abusive. Complessivamente sono state controllate sul posto 36 persone.

Tali attività di presidio continueranno nelle prossime settimane mentre è tutt’ora in corso l’approfondimento degli esiti dei controlli svolti a cura dei diversi uffici e comandi procedenti.