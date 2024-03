Intensificati i controlli nelle sale gioco e scommesse: controllati 42 esercizi

Prosegue l'attività di prevenzione dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, che hanno esteso i servizi straordinari nei territori di San Felice sul Panaro e Camposanto, dopo aver già effettuato controlli a Mirandola.

In questa nuova fase, le operazioni si sono svolte prevalentemente in orario serale, coinvolgendo numerose pattuglie delle Stazioni distaccate e del Nucleo Radiomobile della Compagnia. Durante tali attività, mirate a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, sono state identificate complessivamente 67 persone e controllati 32 veicoli, senza riscontrare alcuna irregolarità. In particolare, sono stati verificati anche 5 esercizi pubblici, dove tutto è risultato regolare. Una parte importante del servizio è stata dedicata al monitoraggio delle sale gioco, delle sale scommesse e di altre attività che ospitano slot machine, al fine di assicurare la legalità e contrastare eventuali illeciti.

Complessivamente, sono stati controllati 42 esercizi commerciali di questo tipo, identificate 108 persone, di cui 38 straniere, senza che si registrassero violazioni delle norme vigenti. Queste azioni dimostrano l'impegno costante delle Forze dell'Ordine nel preservare la sicurezza e la legalità sul territorio.