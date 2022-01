Controlli a San Geminiano: 6 sanzioni per mancato uso della mascherina, 4 denunce per furto

Sono stati complessivamente circa 650 i Green Pass controllati durante tutta la giornata dalla Polizia locale agli operatori commerciali e ai loro collaboratori presenti alla Fiera di Geminiano a Modena, 498 solo durante le operazioni di arrivo del mattino, gli altri 150 nei controlli successivi.

Tutti sono risultati in regola con il “rafforzato”, come previsto dall’ordinanza comunale che ha consentito anche l’organizzazione della manifestazione sviluppata in un’area più ampia del solito per ridurre il rischio di assembramenti e garantire la possibilità di mantenere il distanziamento tra le persone.

I controlli fatti a campione su quasi 2.500 cittadini, anche con l’ausilio di addetti alla sicurezza qualificati, hanno portato a quattro sanzioni che si sono aggiunte alle sei per mancato uso della mascherina da parte di alcuni cittadini no Green Pass e tra di loro anche due dei sanzionati per mancanza di Green Pass rafforzato

Nei principali accessi al centro storico sono stati organizzati varchi informativi, con manifesti, volantini e la presenza di volontari del gruppo comunale di Protezione civile per invitare a comportamenti rispettosi delle norme di prevenzione: dall’utilizzo della mascherina al distanziamento. Altri volontari, insieme a quelli delle associazioni che collaborano con la Polizia locale per la sicurezza, hanno svolto analoga attività muovendosi nell’ambito della fiera.

Fino alla metà del pomeriggio sono state tre le denunce di furto di portafogli presentate alla Polizia locale, una quarta è relativa a un centro commerciale alla periferia della città. Al mattino sono stati venti i veicoli in divieto di sosta che è stato necessario rimuovere per l’allestimento dei banchi.