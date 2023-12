Controlli dei Carabinieri in 41 negozi, sequestrate scatole di botti illegali

In previsione dei festeggiamenti di fine anno, nella giornata di ieri sono iniziati dei controlli straordinari finalizzati a prevenire e reprimere gli illeciti in materia di commercio e detenzione di fuochi artificiali, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena. Sono state incrementate le ispezioni alle attività commerciali di rivendita di tali prodotti, nonché i controlli alla circolazione stradale, finalizzati ad intercettare veicoli destinati al trasporto di artifizi o polveri piriche destinate al confezionamento di ordigni artigianali “illegali”.

I Carabinieri delle Tenenze e delle Stazioni della provincia di Modena, con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile, hanno controllato 41 esercizi commerciali e 101 persone e mezzi.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio pubblico con sede in quel centro, per aver messo in vendita artifici pirotecnici privi della marcatura “CE” e non conformi agli standard di sicurezza. Sono state infatti sottoposte a sequestro 13 fontane per uso esterno e 22 scatole di petardi.

"I giochi pirotecnici autorizzati e in libera vendita - sottolineano i Carabinieri - devono riportare sulla confezione un’etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d’appartenenza e le modalità d’uso. Possono essere venduti in tutti gli esercizi commerciali che sono in possesso di licenza per la vendita di giocattoli e possono essere acquistati da tutti, purché almeno quattordicenni. Se il gioco pirotecnico è privo di etichetta, è sempre da considerarsi proibito. Alcuni giochi, anche se non vietati, sono comunque molto pericolosi e possono causare, se non usati in modo corretto, gravi danni a persone e cose.