Controlli di Ferragosto, 409 persone identificate. Denuncia al Novi Sad

Nella giornata di ieri tutte e quattro le Compagnie del Comando Provinciale Carabinieri, sono state impegnate in una serie di controlli in una giornata in cui, approfittando del bel tempo, tanti residenti e molti turisti si sono riversati lungo le strade della nostra provincia. Le oltre 70 pattuglie messe in camp dall’Arma, che hanno vigilato sulle principali vie di comunicazione, nonché sui luoghi di ritrovo di giovani e famiglie

Sono stati 332 i controlli su strada, durante i quali sono state identificate 409 persone e verificati 299 veicoli. Gli elementi principali di criticità riguardano, come sempre, le sostanze stupefacenti.

A Vignola sono stati segnalati alla Prefettura di Modena, quali assuntori di stupefacenti, due giovani trovati in possesso rispettivamente di 1,5 e 0,4 gr di hashish e cocaina. A Sassuolo, invece, son stati sequestrati 18 grammi di hashish a carico di ignoti.

A Modena un 34enne è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale ,minaccia, detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, all’interno del parco Novi Sad, dopo aver minacciato con una catena di ferro alcuni passanti, si è opposto al controllo, spintonando i militari; una volta contenuto e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso 13,5 grammi di hashish.