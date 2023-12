Spaccio, furto e possesso di armi: tre persone denunciate. Per due scatta l'espulsione

Dal primo pomeriggio di ieri sono stati avviati controlli straordinari dei Carabinieri nelle aree maggiormente sensibili, nell’ambito di un progetto predisposto dal Comando Provinciale di Modena e finalizzato alla prevenzione dei reati, identificazione di persone sospette e repressione dei reati predatori e dello spaccio

Nell’ambito di tali servizi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena ha fermato un 25enne a piedi, che all’esito del controllo è stato trovato in possesso di “hashish” e “marijuana”. L’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e, nella mattinata odierna, è stato accompagnato presso la locale Questura per l’avvio dell’iter di espulsione.

Durante la notte, il medesimo personale ha individuato un’autovettura con a bordo due giovani, apparsi da subito sospetti: a bordo del veicolo gli operanti hanno rinvenuto, nascosti in un vano portaoggetti, una pistola a salve priva del relativo tappo rosso ed un bastone in ferro. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati ed il conducente denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

A Sassuolo, la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia è intervenuta presso un supermercato del centro, poiché gli addetti alla vigilanza avevano notato due uomini trafugare dagli scaffali alcuni oggetti per poi tentare di allontanarsi. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, del valore di circa 150 euro, e restituita all’avente diritto, denunciando i due fermati alla Procura della Repubblica. Uno dei due, a seguito delle operazioni di identificazione, è risultato irregolare sul territorio italiano, pertanto è stato accompagnato presso il C.P.R. di Roma per l’avvio dell’iter di espulsione.

A Savignano Sul Panaro, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato un giovane che si aggirava per le vie del paese, trovandolo in possesso di “hashish”. La sostanza è stata sequestrata ed il giovane segnalato alla Prefettura quale assuntore.

I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, al fine di garantire la giusta cornice di sicurezza nelle aree sopra indicate.