Controlli nelle stazioni modenesi, tra i viaggiatori fermati uno su cinque ha precedenti

Nelle giornate del 9 e 10 novembre 2022, il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Modena è stato impegnato nell’operazione denominata Rail Action Day 24 Blue, operazione organizzata su scala continentale da RAILPOL, Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee , finalizzata ad attivare contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti controlli straordinari presso le stazioni, i treni e i depositi di materiale ferroso, per il contrasto dei fenomeni delittuosi più diffusi in ambito ferroviario.

Nel corso del servizio gli operatori Polfer hanno controllato sei stazioni ferroviarie e identificato circa 500 persone, un centinaio delle quali sono risultate con precedenti di polizia a carico. Non sono però emerse particolari situazioni di criticità.