Controlli su strada nella notte a Carpi e San Felice, due gli automobilisti denunciati

Sono stati circa una ventina i veicoli controllati (e le persone identificate) nell'ambito del lavoro di tutela della sicurezza della circolazione stradale svolto la notte scorsa dai Carabinieri della Compagnia di Carpi.

Nel corso del servizio, svolto sia su strade urbane che su strade extraurbane dei comuni di Carpi e San Felice sul Panaro, due persone sono state denunciate per violazione del codice della strada.

La pattuglia della Stazione di Carpi infatti, intorno all'1.30 del mattino, ha fermato e controllato un'automobile circolante nel centro abitato; il cui conducente è risultato positivo all'alcool-test. Avendo un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito, la patente gli è stata ritirata per la successiva sospensione, e l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza.

Tre ore più tardi invece, la pattuglia della Stazione di Mirandola operante a San Felice, ha fermato un 40enne che viaggiava a bordo di una vettura di piccola cilindrata. L'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 cm e per questo motivo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.