Violenze e ordine pubblico, stretta sull'affluenza di stranieri irregolari a Carpi

Il Prefetto Alessandra Camporota ha presieduto questa mattina una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale ha preso parte anche il Sindaco di Carpi. L’incontro, che rientra in un programma di riunioni periodiche su tutto il territorio provinciale, fa seguito a quello svolto lo scorso novembre presso la sede dell’Unione dei Comuni “Terre d’Argine”.

Nel corso dei primi mesi di quest’anno, riferisce la Prefettura, sono aumentati gli arresti e le denunce, grazie anche all’aumento delle pattuglie messe in campo dalle Forze dell’Ordine. In ogni caso, sono state concordate alcune iniziative di potenziamento dei controlli, anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nel centro storico, dove più frequentemente si verificano fenomeni di aggregazioni giovanili.

Proprio i gruppi di giovani e i loro screzi sono stati al centro dei recenti episodi di illegalità, compiuti in particolare da gruppi di stranieri, provenienti in massima parte da altre località, per i quali sono in corso approfondite indagini di polizia giudiziaria. Al riguardo, è stato sottolineato come l’elevato numero di presenze straniere renda opportuno sviluppare iniziative che favoriscano la coesione sociale al fine di prevenire fenomeni di scontri tra le diverse etnie. In tal senso, sono state già avviate interlocuzioni con le associazioni di stranieri presenti sul territorio. Sono state, inoltre, programmate congiunte iniziative di controllo, anche di tipo amministrativo, che possano contrastare l’afflusso di cittadini stranieri irregolari.

Il Sindaco, nel suo intervento, nel ringraziare il Prefetto ha tenuto a sottolineare la positiva esperienza del Controllo di Vicinato quale presidio di sicurezza sul territorio. Ha, inoltre, preannunciato il potenziamento del sistema di videosorveglianza nelle zone maggiormente critiche del territorio comunale.