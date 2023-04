Controlli straordinari a Carpi: identificate 165 persone di cui 39 stranieri

Nel pomeriggio di ieri, personale di Questo Commissariato unitamente a personale della Polizia Locale Unione delle Terre d’Argine e a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia effettuavano un servizio straordinario di controllo del centro storico e degli esercizi commerciali. Complessivamente identificate 165 persone di cui 39 stranieri, 60 veicoli, 4 posti di controllo.

Durante il pomeriggio di ieri fino alla serata venivano, altresì, controllati 3 parchi cittadini: Parco della Resistenza, Parco via Giotto, e Parco delle Rimembranze. Venivano effettuati con gli equipaggi a disposizione 4 posti di controllo in via Roosvelt, strada statale per Correggio, strada statale per Santa Croce, via Nuova Ponente.