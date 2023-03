Controlli straordinari anticrimine a Sassuolo: identificate 57 persone

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario “Alto impatto” per il controllo del territorio nel comune di Sassuolo.

Il dispositivo ha effettuato in particolare controlli nella zona del centro cittadino e verifiche presso diversi esercizi pubblici situati nel centro storico del paese.

In un caso, è stata elevata una sanzione amministrativa per mancata esposizione al pubblico degli orari di apertura e chiusura del locale.

Successivamente è stato predisposto un posto di controllo lunga via Bologna per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città. All’esito dell’attività, sono state 57 le persone identificate, di cui 14 cittadini stranieri.

L’attività svolta, coordinata da un ispettore del Commissariato di P.S. di Sassuolo, ha visto il concorso della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ed è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso.