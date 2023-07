Controlli straordinari dei Carabinieri: controllate oltre 60 persone

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno attuato in città, uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere i reati in generale.

Nel corso dello stesso, durante il quale sono state battute le zone più sensibili della città, i Carabinieri impegnati hanno controllato oltre 60 persone a bordo di poco più 30 autoveicoli, deferendo in stato di libertà per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo, classe .2005, poiché fermato dai Carabinieri in sella ad una bicicletta risultata oggetto di furto; all’esito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 gr circa di hashish e 1,5 di cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre la bicicletta è stata restituita all’avente diritto

Ma nei guai anche un altro ragazzo, anch’esso classe 2005 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il quale è stato trovato in possesso di oltre 3 gr di hashish e di 460€, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.

I carabinieri hanno poi segnalato alla Prefettura di Modena quale assuntore un ragazzo perché trovato in possesso di circa 2 gr di hashish e rinvenuto e sottoposto a sequestro 6 dosi di cocaina e 18 gr circa di hashish, occultati all’interno di un pacchetto di sigarette rinvenuto in un cestino dei rifiuti.