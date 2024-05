Controlli straordinari del fine settimana, ritirate quatto patenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Negli orali serali e notturni di venerdì e sabato, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio, mirati ad identificazione di persone e mezzi in transito ed ispezioni di locali pubblici. L’esito dell’attività ha portato a denunciare in stato di libertà alcune persone.

A San Cesario sul Panaro, Pavullo nel Frignano e Carpi, i Carabinieri hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Modena, per guida in stato di ebbrezza alcolica, quattro uomini che alla prova dell’etilometro sono risultati positivi con valori oltre la soglia di legge. Per tutti è stato disposto il ritiro della patente di guida.

Nell’abitato di Carpi un altro giovane è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Modena poiché colto in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

A Concordia e San Possidonio i militari della Compagnia di Carpi eseguivano dei controlli stradali identificando complessivamente 27 persone e ispezionando 23 veicoli, rilevando diverse violazioni alle norme del Codice della Strada e procedendo alle relative sanzioni amministrative.