Controlli serali in viale Crispi, fermati due stranieri irregolari

Nuovo servizio straordinario di controllo del territorio in città, che ha avuto inizio nel pomeriggio del 21 febbraio scorso e si è protratto fino a sera, a cui hanno concorso la Squadra Volante, una unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza e personale della Polizia Locale, con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

L’attività ha interessato principalmente la zona Tempio, compresa tutta l’area che insiste sulla stazione ferroviaria, con particolare attenzione a viale Crispi, via Nicolò dell’Abate, via Mazzoni e piazza Dante. Il dispositivo si è quindi portato in zona Crocetta dove, muovendosi da via Gramsci, palazzo R-Nord, via Canaletto e strade limitrofe, ha effettuato controlli capillari fino a via delle Suore ed all’interno del parco XXII Aprile.

Predisposti anche posti di controllo lungo le principali arterie per il monitoraggio dei flussi veicolari in entrata ed uscita dalla città.

Sotto i portici di viale Crispi, gli agenti hanno fermato per un controllo di Polizia due stranieri di 21 e 28 anni, privi di documenti di riconoscimento, che sono stati accompagnati in Questura presso il Gabinetto di Polizia Scientifica per essere identificati medianti rilievi fotodattiloscopici.

Una volta accertata la loro irregolarità sul territorio nazionale, la loro posizione è stata quindi vagliata dall’Ufficio Immigrazione che ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal Territorio Nazionale. Il 28enne, in esecuzione di trattenimento del Questore, è stato subito accompagnato al CPR – Centro Rimpatri, da dove verrà definitivamente espulso.