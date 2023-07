Controlli anti-truffa della Polizia a Modena, foglio di via per tre uomini

Ieri pomeriggio, tre uomini stazionavano con fare sospetto nei pressi di una banca di Modena e alla vista della Squadra Mobile della Polizia, che in quel momento era impegnata in servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto di truffe e furti ai danni di persone anziane, hanno cercato di allontanarsi.

La prontezza degli agenti però, ha impedito ai tre di eludere il controllo. Sono stati identificati come tre stranieri, di 38, 39 e 52 anni, residenti in un'altra regione e già noti agli ambienti investigativi.

Una volta concluse le procedure di identificazione, il Questore della Provincia di Modena ha emesso nei confronti dei tre uomini la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che vieta loro di fare ritorno nel comune di Modena per i prossimi tre anni.

Questa non è stata l'unica attività importante effettuata dalla Squadra Mobile nella giornata di ieri, quando gli agenti hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Modena nei confronti di un 32enne straniero. Il 32enne, condotto presso la Casa Circondariale Sant'Anna, dovrà scontareì 3 e mesi 3 di reclusione in seguito ad una condanna per i reati di rapina, minaccia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Modena tra il 2017 e il 2022.