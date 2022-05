Fugge dal controllo per droga ma precipita da 8 metri, morto sul colpo

Nella mattinata di ieri in occasione di un controllo presso un abitazione in zona Buon Pastore di Modena, effettuato per un'ipotesi di reato in materia di spaccio di stupefacenti, un cittadino nigeriano destinatario del controllo alla vista degli Agenti della Squadra Mobile e della Polizia Locale ha ingerito 12 involucri, risultati poi contenere cocaina, e in un repentino tentativo di fuga divincolandosi energicamente ha raggiunto il balcone dell'abitazione, ubicato al secondo piano, dal quale si è poi lanciato nel vuoto da un'altezza di circa 8 metri impattando sul suolo con la testa.

Subito si sono portati sul posto i sanitari del 118 che hanno eseguito le manovre di rianimazione tuttavia non c'è stato nulla da fare per il giovanegiovane.