Blitz antidroga la Parco Ducale, riaccompagnati in comunitò 5 minori soli

Oggi pomeriggio i Giardini Pubblici di Modena sono stati teatro di un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena ed attuato con più pattuglie fatte convergere dalle Compagnie di Modena, Carpi e Sassuolo. Un controllo finalizzato alla prevenzione dei reati di strada e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, che come noto si spacciano con una certa regolarità anche in quell'area verde della città.

Diverse pattuglie hanno bloccato i vari cancelli di accesso al Parco Ducale, in modo da poter prevenire il fuggi fuggi dei giovani stranieri che lo frequentano stabilmente, come accaduto in altre occasioni. Alle attività ha partecipato anche l’Unità Cinofila del Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale di Modena.

A conclusione delle attività sono state complessivamente 72 le persone identificate. Di queste, sei sono state accompagnate in caserma per accertamenti e identificazione e cinque minori soli non accompagnati sono stati affidati alle comunità di accoglienza presso le quali dovevano trovarsi.

Analoghi servizi verranno ripetuti in futuro, al fine di garantire, ai cittadini, la serena e tranquilla fruibilità di tutti gli spazi pubblici e delle aree verdi della città.