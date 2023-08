Restano in carcere i due stranieri accusati dell'omicidio di Corso Vittorio Emanuele

Questa mattina il giudice ha svolto l'interrogatorio di garanzia in carcere per Kingsley Osaiande e Ogbeide Adenomo, i due cittadini nigeriani rispettivamente di 29 e 27 anni fermati nelle scorse ore per l'assassinio di Friday Endurance, loro connazionale accoltellato a morte domenica in Corso Vittorio Emanuele. Un interrogatorio che è durato decisamente poco, dal momento che i due stranieri si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nessun commento dunque, così come nessuna dichiarazione era stata rilasciata ai magistrati dopo il fermo di polizia.

Il giudice ha quindi convalidato l'arresto, avvalorando così le tesi degli inquirenti: la Procura ha presentato elementi molto forti a loro carico, che lasciano poco margine di interpretazione. I due giovani resteranno quindi in carcere in attesa dei prossimi sviluppi delle indagini preliminari: il concreto pericolo di fuga e la possibilità di reiterazione del reato hanno convinto il giudice a confermare la custodia cautelare presso il Sant'Anna.

Osaiande e Adenomo sono stati fermati per altro mentre erano intenti a fuggire. La Polizia li ha intercettati a Cadelbosco Sopra, nel reggiano. I due erano infatti domiciliati in provincia di Reggio da diverso tempo, in quanto titolari di permessi di soggiorno per protezione speciale e protezione sussidiaria: dopo il delitto di domenica scorsa pare fossero in procinto di prendere un treno per lasciare l'Emilia.

I tre stranieri, presunti assassini e vittima, erano già noti alle forze dell'ordine per questioni legate allo spaccio di droga. Tutti e tre vivevano ai margini della società, spostandosi tra Modena e Reggio. Vite vissute nell'ombra, senza introiti regolari (e legali) tali da garantire non solo la stabilità, ma anche la tanto discussa integrazione. Non è quindi da escludere che il delitto possa essere riconducibile a dissidi personali nati proprio per motivi di spaccio di droga, senza dimenticare la "longa manus" delle organizzazioni criminali nigeriane che controllano diversi racket.

Tornando all'indagine, della quale non sono stati rivelati dettagli, pare che siano state le telecamere - insieme alle relazioni dei testimoni - ad incastrare i due ventenni. La Polizia ha per altro recuperato anche l'arma del delitto, presso l'abitazione dei due, ma resta da chiarire quali siano state le responsabilità individuali e le modalità materiali dell'aggressione.