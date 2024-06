Paltrinieri risponde all'interrogatorio, per la Procura l'omicidio sarebbe stato premeditato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E' durato molte ore l'interrogatorio di garanzia a che si è svolto in carcere a carico di Andrea Paltrinieri. Assistito dagli avvocati Domenico Giovanardi e Carla Manzini, il 48enne modenese ha risposto alle domande del giudice, in una conversazione sicuramente dettagliata che ha toccato tutti gli aspetti del delitto di cui è accusato, l'omicidio della moglie Anna Sviridenko, commesso nella serata di lunedì 10 giugno.

Ieri la Procura aveva richiesto la convalida dell’arresto e la applicazione della misura cautelare della custodia in carcere contestando all’indagato il delitto di omicidio volontario pluriaggravato, cioè per essere stato commesso il contro il coniuge e con premeditazione. Data l'ammissione da parte dell'uomo, il procedimento penale che ne scaturirà potrebbe incentrarsi proprio su questo elemento, ovvero sull'esistenza o meno di un piano premeditato per l'uccisione della donna.

Anna Sviridenko si era recata lunedì sera a ritirare i bambini presso l'abitazione del marito, verosimilmente poco dopo le ore 21. In quella circostanza ha trovato la morte, secondo una dinamica che non è ancora nota.

La Giudice per le indagini preliminari si è riservata la decisione sulla richiesta di convalida e sulla misura cautelare: Paltrinieri resta quindi in carcere in attesa di conoscere se la sua permanenza sarà protratta o meno.