Scippo violento a Castelfranco, convalidato l'arresto del 36enne

L'uomo, con diversi precedenti, si trova in carcere dopo essere stato rintracciato nella notte fra il 5 e il 6 febbraio dai Carabinieri

Il Gip del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto nei confronti dell'uomo accusato di aver scippato una anziana di 88 anni a Castelfranco Emilia. I fatti risalgono a 5 febbraio, quando la donan era stata scaraventata a terra in via Buonarroti, trascinata dal gesto di strappare la borsetta messo in atto dal malvivente, che si era poi allontanato rapidamente.

I carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia, nella nottata avevano rintracciato e posto sotto fermo indiziato di delitto il 36enne di origini napoletane, di fatto senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. Intervenuti immediatamente dopo il fatto, i militari si erano messi incessantemente a lavoro raccogliendo tutta una serie di elementi che hanno condotto fino alla persona fermata.

Gli elementi raccolti, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Modena, hanno consentito di procedere al fermo per furto con strappo e lesioni personali. Il giudice nelle scorse ore ha disposto la custodia cautelare in carcere.