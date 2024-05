Migliora l'uomo ferito con 7 coltellate a Castelnuovo. In carcere il connazionale fermato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri il 27 aprile a Castelnuovo Rangone nei confronti di un uomo originario dello Sri Lanka, indagato del reato di tentato omicidio nei confronti di un connazionale. Si tratta del 45enne irregolare ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un 42enne, avvenuto al parco Holden in tarda serata.

Il Gip ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato sopra indicato, assunti dalle indagini coordinate da questa Procura della Repubblica ed eseguite dai Carabinieri in seguito al grave fatto criminoso che ha visto la vittima attinta da almeno sette fendenti che hanno cagionato lesioni personali consistite in “multiple ferite lacerocontuse da accoltellamento con conseguente lacerazione pancreatica e verosimile ematoma dello psoas”, con prognosi riservata e pericolo di vita.

All’esito dell’udienza il Giudice, concordando sulle esigenze cautelari sostenute nella richiesta del Pubblico Ministero, disponeva nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.

Intanto migliorano leggermente le condizioni della vittima che nel pomeriggio di oggi è stata trasferita dalla terapia intensiva al reparto di chirurgia generale. La prognosi però non è ancora stata sciolta da parte dei medici e le sue condizioni restano gravi.