Paltrinieri resta in carcere per omicidio, ma il Gip esclude la premeditazione. Oggi l'autopsia

E' stato convalidato questa mattina l'arresto di Andrea Paltrinieri, il 48enne modenese arrestato dai Carabinieri lunedì sera per l'omicidio della moglie Anna Sviridenko. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha quindi deciso per la permanenza in carcere dell'uomo, indagato per omicidio volontario aggravato. La decisione è arrivata dopo il lungo interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri mattina e che è durato circa 5 ore, nel corso delle quali l'omicida reo confesso ha risposto a molte domande poste dai magistrati.

Il Gip, tuttavia, ha modificato in modo significativo l'ipotesi inizialmente formulata dalla Procura. E' infatti stata esclusa per il momento l'ulteriore aggravante della premeditazione, che sicuramente sarà oggetto del prosieuo delle indagini e delle successive fasi processuali.

Resta ancora avvolta dal riserbo, quindi, il contesto nel quale è avvenuto l'omicidio, che ricordiamo sarebbe consistito in un soffocamento tramite una cintura e un sacchetto stretti al collo della vittima. Così infatti è stato ritrovato alle 21.40 il cadavere della 40enne, riposto nel bagagliaio del furgone di Paltrinieri e spontaneamente consegnato alla caserma dell'Arma in via Pico.

Questa mattina è iniziato l'accertamento autoptico sulla salma della donna a cura del medico legale dell'Istituto di Medicina legale di Modena, incaricato dalla Perocura.