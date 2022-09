Coppia si perde nel bosco mentre cerca funghi, ritrovati dal Soccorso Alpino 

Una coppia originaria di Castelnuovo Rangone era alla ricerca di funghi quando, nel bosco, ha perso l'orientamento non riuscendo più a trovare la strada di ritorno all'auto. È successo in serata: i due settantenni si erano recati in zona Cima dell'Omo nel comune di Pievepelago. Durante la ricerca i due hanno smarrito la strada perdendo l'orientamento non riuscendo a fare ritorno sul sentiero dal quale si erano allontanati.

La coppia è riuscita a mettersi in contatto con la figlia che ha sua volta allertato i soccorsi per andare in aiuto dei genitori. Una squadra del Soccorso Alpino della stazione Mt Cimone è intervenuta sul posto grazie alle indicazioni della figlia e, dopo circa 1 ora e 30 di cammino, sono giunti sul target. La coppia è stata quindi assistita e riaccompagnata al sicuro, in discrete condizioni sanitarie.