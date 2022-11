Corpo carbonizzato di una donna dentro l'auto, indagini in corso nella Bassa

Poco dopo dopo le 21 di ieri sera in via Valdisole - nelle campagne di Fossa di Concordia, quasi al confine con il mantovano - è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna all'interno della propria auto, anch'essa consumata dalle fiamme.

Il corpo apparterrebbe ad una giovane donna di 32 anni, residente in provincia e di cui il marito ne avrebbe denunciato la scomparsa appena due giorni fa. Proprio il marito della donna sarebbe stato accompagnato in caserma per essere sentito, dopo essere stato informato della terribile notizia.

Sul caso indagano i Carabinieri di Carpi e al momento non si esclude alcuna ipotesi: nel corso della notte il reparto Scientifico ha effettuato i rilievi del caso, mentre i colleghi dell'Arma territoriale hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. ++ Seguiranno aggiornamenti ++