Green Pass, ottavo sabato di corteo con lo slogan "Non saiamo no-vax"

Dopo il consueto raduno delle ore 18 anche ieri pomeriggio il corto no-Grenn pass ha preso il via percorrendo via Emilia Centro. Circa 300 i manifestanti presenti, che hanno sfilato dietro uno striscione con su scritto "Noi siamo pro-vit(a), non siamo no-vax", seguito da molti cartelli realizzati individualmente dai partecipanti e concentrati come sempre sul tema della presunta discriminazione e illegittimità del certificato verde.

Un messaggio, quello della testa del corteo, emblematico del fatto che la manifestazione modenese sia caratterizzata da posizioni meno radicali di quella di altre piazze o di altri gruppi che agiscono anche in città. Il corteo ha sfilato in modo silenzioso, senza cori e slogan urlati, ma con singoli messaggi scanditi di tanto in tanto al megafono.

Dopo due mesi di proteste, seppur le fila dei manifestanti vadano assottigliandosi, il movimento promette di proseguire nella propria azione, dando appuntamento al prossimo sabato con le stesse modalità. Il corteo, come sempre, si è svolto senza problemi di ordine pubblico.