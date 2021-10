Corteo, il movimento no-Green pass sfila ancora in via Emilia Centro

Anticipando l'ormai abituale mobilitazione del sabato pomeriggio, i no-Green pass di "Modena Libera" hanno dato vita ad un corteo di protesta oggi pomeriggio. Dopo il concentramento in Piazza Grande alle 17, i manifestanti hanno fatto partire la camminata attraverso via Emilia Centro, da un capo all'alto, come d'abitudine.

Al grido di "libertà", "no Green pass" e "la gente come noi non molla mai", poco meno di 300 cittadini hanno voluto ribadire la contrarietà al provvedimento del Governo, in particolare in relazione al mondo del lavoro. Negli interventi al microfono e negli striscioni anche la solidarietà alla mobilitazione di Trieste e di altre piazze. La conclusione è stata in piazza Grande, alla luce delle torce dei cellulari come già accaduto nei giorni scorsi nei presidi serali sotto la Ghirlandina.

In un contesto ben diverso da quello del sabato pomeriggio, la manifestazione si è svolta come sempre in maniera lineare. Le forze dell'ordine hanno controllato e scortato il corteo dall'inizio alla fine, secondo quanto precedentemente concordato con la Digos, senza bisogno di intervenire in alcuna circostanza.