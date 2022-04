Sfila ancora il corteo no-Pass, contro Draghi e contro la guerra

Dopo essere stato un appuntamento fisso del sabato pomeriggio in centro storico nell'estate dello scorso anno ed essere poi gradualmente svanito, oggi pomeriggio alle 16 è tornato in scena il corteo no-Green pass organizzato dal gruppo Modena Libera. Una cinquantina di attivisti sono radunati in largo Sant'Agostino, poi attraversare via Emilia centro, voltare in Viale Martiri e raggiungere il monumento ai caduti, dove si è tenuto un presidio finale.

Una manifestazione a ranghi abbastanza ridotti, dove si sfilato dietro a striscioni e cartelli con numerosi e variegati messaggi, così come svariati sono stati i temi toccati dagli slogan scanditi al megafono. Non solo green pass e vaccini, dunque, ma diverse invettive contro il Governo Draghi, contro Bonaccini e contro la guerra in Ucraina. Restando in tema di crisi internazionale, alcuni manifestanti si erano presentati con bandiere e giacche con la "Z" filorussa, ma su "consiglio" della Digos hanno poi preferito sfilare senza, salvo però urlare a più riprese "zeta, zeta!".

Come sempre, la manifestazone è stata scortata dalle forze dell'ordine, ma si è svolta in amniera assolutamente pacifica, attraversando il centro storico tra sguardi a tratti spaesati e a tratti divertiti dei cittadini presenti in via Emilia.