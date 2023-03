8 Marzo, per le vie del centro sfila il corteo dello "sciopero transfemminista"

Un centinaio di donne (e non solo) hanno manifestato oggi in centro storico rispondendo all'appello lanciato da Non Una di Meno e da altre associazioni per dare vita ad uno "sciopero transfemminista". Il corteo è partito dall'Autostazione e si è dipanato lungo le vie del centro storico in diverse tappe, per poi concludersi in piazza Mazzini. Fra cartelli, striscioni e slogan scanditi al microfono, le attiviste hanno sensibilizzato i passanti su diversi temi legati alla violenza di genere, alle discriminazioni e ad altri temi di attualità.

"La violenza patriarcale, la pandemia, la guerra, il disastro ecologico, l’inflazione: viviamo in un mondo di crisi continue che non sono emergenze ma segnali evidenti di un sistema che si sta sgretolando, un sistema che ci costringe a vivere vite insostenibili e che vorrebbe chiuderci nell’isolamento e nell’impotenza. - si legge nel manifesto di convocazione della manifestazione - Ma con lo sciopero, possiamo costruire una potenza comune contro il sistema patriarcale, capitalista, coloniale e razzista. Ci appropriamo di uno strumento tradizionale di lotta per superarlo, reinventarlo insieme sulla base delle nostre necessità e farlo esplodere in tutti gli ambiti delle nostre vite. Facciamo di questa pratica una forza e una potenza collettiva. Ci fermiamo un giorno per imparare insieme a fermarci e a scioperare contro la violenza tutti i giorni dell’anno. Lo sciopero è il processo di liberazione per tutt?, è la rivoluzione dentro e fuori di noi, è urlare tutt? insieme che se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo. Scioperiamo per prenderci del tempo per noi, per stare insieme e diventare più forti".

La manifestazione si è svolta come da programma e, dopo un pranzo sociale, proseguirà nel pomeriggio con una "passeggiata canora" in giro per il centro con il Coro delle Chemin des Femmes.

Oltre alle associazioni femministe del territorio, erano presenti al corteo esponenti di molte sigle, tra cui: Arcigay Modena, gruppo donne e gruppo T-AMO, Associazione Amici di via Django (Comunità Sinti), Comunità Democratica Iraniana a Modena, Herón Hernandez (ASI), Sì Cobas, USB, USI, UAAR, Cub e UDU.