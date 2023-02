Mirandola, sei patenti ritirate dalla Polizia locale negli ultimi giorni

Sono ben sei le patenti ritirate nelle ultime due settimane: questo il bilancio dei controlli stradali effettuati da parte della Polizia Locale di Mirandola. Una presenza, costante e tangibile sulle strade del territorio, contraddistinta da vari posti di blocco. I cittadini in transito puniti, sono stati sanzionati per differenti casistiche: dalla guida in stato di ebbrezza, alla mancata conversone (trascorso oltre un anno di tempo) della propria patente in quella italiana.

Infine è stato emesso un verbale per impropria presenza alla guida nonostante la sospensione della patente per decreto del Prefetto.

Sempre nel corso della settimana appena conclusa inoltre, in occasione di un controllo effettuato presso un’abitazione – a seguito di una segnalazione per rumori molesti nella frazione di San Martino Spino – gli agenti accertavano nell’appartamento attenzionato la detenzione illegale di sostanza stupefacente. Dopo aver proceduto all’identificazione del possessore, gli operatori hanno provveduto alla segnalazione alla Prefettura: si tratta di un giovane, origine extracomunitaria.