Crocetta, bambina cade dal balcone al quarto piano: è gravissima

Alle 16.00 di oggi pomeriggio si è verificato quello che al momento pare un gravissimo incidente domestico. È accaduto al civico 60 di via Cerretti, in zona Crocetta, dove una bambina piccola è precipitata dal balcone di casa, cadendo dal circa 15 metri di altezza e finendo sul selciato difronte al palazzo.

Familiari e residenti hanno immediatamente chiesto l’intervento del 118, che si è portato prontamente sul posto con ambulanza e automedica. La piccola ha ricevuto le prime cure sul posto ed è poi stata trasportata in Ospedale. Ha riportato lesioni molto serie, ma al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora, la bambina stava giocando nel balcone dell’abitazione in cui vive. Si tratta di una famiglia di origine straniera composta da padre, madre e quattro figli. Al momento dei fatti la mamma si trovava in casa ed è stata la prima ad accorgersi della caduta della figlia e a soccorrerla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per eseguire tutti gli accertamenti del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Quanto accaduto oggi ricalca purtroppo diversi episodi simili avvenuti in città negli ultimi mesi. Le criticità relative ai due condomini “gemelli” di via Cerretti, in particolare riguardo alla pericolosità dei balconi, erano già state sollevate di recente da parte dei residenti.