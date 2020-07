Albero si abbatte su due auto a Castelfranco, nessun ferito

Ieri sera intorno alle 22 si è verificato il crollo di un albero in via Monte Rosa, una strada residenziale alla periferia sud di Castelfranco Emilia. L'albero, probabilmente malato, si trovava su un'aiuola accanto ai parcheggi pubblici: cadendo ha danneggiato due auto in sosta. Fortunatamente nessuno è stato ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere l'albero e liberare il passaggio.